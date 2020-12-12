حسين فهمي يكشف عن الفنانة الشهيرة التي "عاكسته " و " السيدة أسفل سريره "
حسين فهمي
السبت، 12-12-202009:39 صمتابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان حسين فهمي
عن العديد من أسرار حياته الشخصية ومنها المعاكسات التي كان يتعرض لها ، كاشفا عن
الفنانة الشهيرة التي عاكسته وهي الفنانة صوفيا لورين .
وقال أنه تعرض لموقف
محرج في أحد البلاد حيث فوجئ بسيدة تختبئ أسفل سرير الفندق فطلب لها الأمن واتضح
إنها اتفقت مع عمال النظافة بالفندق .
وأضاف خلال لقائه في برنامج " الدوبلكس
" أن اسمه الحقيقي هو محمد حسين و أن المقربين منه ينادونه بـ" بيبسي
" ، رافضا الكشف عن سنه الحقيقي أو عدد زيجاته إلا أنه قال أنه متزوج حاليا
ولديه 3 أبناء هم " محمود و نائلة و منة الله "، حسبما نشرت "
الوطن " .
و أشار إلي أن التحق
بكلية الحقوق حسب رغبة والديه إلا أنه تركها بعد عامين و التحق بمعهد السينما.