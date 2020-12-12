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حسين فهمي يكشف عن الفنانة الشهيرة التي "عاكسته " و " السيدة أسفل سريره "

حسين فهمي
حسين فهمي
 
السبت، 12-12-2020 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان حسين فهمي عن العديد من أسرار حياته الشخصية ومنها المعاكسات التي كان يتعرض لها ، كاشفا عن الفنانة الشهيرة التي عاكسته وهي الفنانة صوفيا لورين .
وقال أنه تعرض لموقف محرج في أحد البلاد حيث فوجئ بسيدة تختبئ أسفل سرير الفندق فطلب لها الأمن واتضح إنها اتفقت مع عمال النظافة بالفندق .  
 وأضاف خلال لقائه في برنامج " الدوبلكس " أن اسمه الحقيقي هو محمد حسين و أن المقربين منه ينادونه بـ" بيبسي " ، رافضا الكشف عن سنه الحقيقي أو عدد زيجاته إلا أنه قال أنه متزوج حاليا ولديه 3 أبناء هم " محمود و نائلة و منة الله "، حسبما نشرت " الوطن " .
و أشار إلي أن التحق بكلية الحقوق حسب رغبة والديه إلا أنه تركها بعد عامين و التحق بمعهد السينما.
 

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