حركة لمدة 3 دقائق في الأسبوع افعلها صباحًا لتقوية نظرك

الأحد، 28-11-2021
09:36 ص
تلعب الشيخوخة دورا رئيسيا في تدهور البصر، كما هو الحال مع كل شيء في
أجسامنا. وتشير الدراسة
إلى أنه مع بلوغ 40 عاما، تبدأ الخلية في شبكية العين في
التقدم في العمر.
وتوصلت الدراسة
الجديدة إلى أن قضاء ثلاث دقائق من صباحك لفعل حركة واحدة
فقط يمكن أن يحسن البصر المتدهور. بحسب “روسيا اليوم”
واكتشفت الدراسة
الجديدة التي أجرتها كلية لندن الجامعية أن التعرض للضوء
الأحمر العميق يمكن أن يحسن البصر المتدهور حقا.
وتشير الدراسة
إلى أن ثلاث دقائق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع، هي كل
ما يتطلبه الأمر.
ومع ذلك، تتطلب هذه التقنية المزيد من الدراسة
، حيث أنه على الرغم من أن
استخدام الضوء الأحمر أدى إلى تأثيرات إيجابية، إلا أن مدى التحسن يمكن أن يختلف
حتى بين أولئك الذين لديهم أعمار مماثلة.
وهذا يوضح أن هناك متغيرات أخرى بين الأفراد تؤثر على درجة التحسين التي لم
يحددها البحث حتى الآن.