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حديقة الحيوان تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة عريس " الزرافة سوسن "

الزرافة سوسن
الزرافة سوسن
 
الثلاثاء، 19-01-2021 03:06 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة ، أن السبب الحقيقي وراء وفاة عريس الزرافة " سوسن " هو أنه صغير في السن حيث يبلغ سنة ونصف إلي جانب أنه حيوان حساس لم يتحمل تغيير البيئة والنقل .
و أشار إلي أن الحديقة حصلت علي 3 زرافات جديدة من جنوب أفريقيا عن طريق البدل دون أي تكلفة إضافية علي الدولة من خلال تبديل الحيوانات التي عمل إكثار لها في فترة الحظر ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
ولفت إلي أن الاثنين الآخرين ما زالا علي قيد الحياة وتم تهيئة الكوخ والمنطقة التي سيعيشون بها فور انتهاء الحجر الذي فرض عليهم منذ قدومهم والذي سينتهي في 21 يناير الجاري .
 

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