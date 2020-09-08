الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 16:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

«حدوث تشققات».. حقيقة قرب انهيار خزان سوداني بسبب الفيضان

بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن «الإساءة للإمارات»

المستشارة تتهم الضابط بالتحرش بها ..ومحاميها:«طالت يده صدرها»

«رقم 150».. الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا سارًا

تتزوج والد صديقتها المقربة وبعد حملها كانت الصدمة

العاهل السعودي يواصل اتصالاته «المهمة»

حبس فنان شهير 8 سنوات بتهمة القتل

781 إصابة جديدة بكورونا في السعودية اليوم

«كريستيانو» يقرر الزواج من «جورجينا» ويقترب من الاعتزال

حبس فنان شهير 8 سنوات بتهمة القتل

 
الثلاثاء، 08-09-2020 03:17 م محمد فضل- متابعات
حكمت محكمة في موسكو بالسجن في مركز إصلاح ذي نظام اعتيادي لمدة 8 سنوات، بحق الممثل الروسي الشهير، ميخائيل يفريموف، بعد إدانته في قضية حادث مرور تسبب بوفاة شخص.
وجاء في نص قرار المحكمة أن يفريموف ارتكب وهو في حالة سكر حادث مرور بسيارته في 8 يونيو، تسبب بموت شخص.
كما قضى الحكم بسحب رخصة القيادة من يفريموف لمدة ثلاثة أعوام، بعد انقضاء مدة عقوبته، إضافة إلى إلزامه بتسديد مبلغ مالي قدره 800 ألف روبل (أكثر من 10500 دولار أمريكي) لابن سائق السيارة الذي راح ضحية الحادث.
وجرى تكبيل يدي الممثل في قاعة المحكمة، بعدما كان رهن الإقامة الجبرية بعد الحادث الذي وقع في وسط موسكو في 8 يونيو الماضي، والذي توفي فيه سائق شاحنة صغيرة جراء صدمها بسيارة "جيب غراند شيروكي" التي كان يقودها بسرعة عالية الممثل ميخائيل يفريموف. وذكرت الشرطة أن الممثل كان يقود سيارته في حالة ثمالة شديدة، كما تم العثور على آثار مواد مخدرة في دمه.
وقبل صدور الحكم القضائي، اليوم الثلاثاء، غير يفريموف شهاداته عدة مرات، إذ أنه اعترف بذنبه في البداية، ثم سحب اعترافه بدعم من محاميه، ليعود في نهاية المطاف إلى موقفه الابتدائي ويعترف بذنبه.


إقرأ ايضا

unnamed

شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

ارشيفية

4 طرق لحفظ البيض في الثلاجة بطريقة صحيحة

ارشيفية

السياحة : تدريب أصحاب الدواب على كيفية التعامل مع السائحين

 

أخبار متعلقة

images

هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

22-07-20-819210397

صدمة بالوسط.. إصابة فنان شهير بمرض السرطان

image

محمد رمضان يتلقي هاتفًا من ذهب هدية في الإمارات

ryms_mnswr_fy_dwr_lm

عايض القرني يسخر من فنانة شهيرة ثم يحذف الفيديو

أرشيفية

إصابة فنان شهير بجلطة مفاجئة

أرشيفية

عروس تقتل زوجها في ليلة الدخلة والسبب صادم