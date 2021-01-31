حارب الضغط المرتفع بالابتعاد فورا عن هذه الأطعمة

الأحد، 31-01-2021
10:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر مرض ضغط الدم
من الأمراض المزمنة التي أصبح يعاني منها الغالبية ،
وهناك بعض الأطعمة التي ترفعه و أطعمة أخري تعمل علي خفضه .
ونصحت بعض التقارير لخبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة و الابتعاد عن أخري لتجنب
الإصابة به ، خاصة أنه يسبب العديد من الأمراض الخطيرة أهمها أمراض القلب والسكتة
الدماغية ، حسب موقع " هيلث لاين " .
ومن أهم الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب ارتفاع ضغط الدم
، الملح
لأن
الصوديوم
المتواجد به يرفع ضغط الدم
،
البيتزا المجمدة الجاهزة لاحتوائها علي الصوديوم
، المخللات لاحتوائها علي نسبة
كبيرة من الملح
، المعلبات لاحتوائها علي نسبة عالية من الصوديوم
.