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حارب الضغط المرتفع بالابتعاد فورا عن هذه الأطعمة

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حارب الضغط المرتفع بالابتعاد فورا عن هذه الأطعمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 31-01-2021 10:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر مرض ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي أصبح يعاني منها الغالبية ، وهناك بعض الأطعمة التي ترفعه و أطعمة أخري تعمل علي خفضه .
ونصحت بعض التقارير لخبراء التغذية  بتناول بعض الأطعمة و الابتعاد عن أخري لتجنب الإصابة به ، خاصة أنه يسبب العديد من الأمراض الخطيرة أهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية ، حسب موقع " هيلث لاين " .
ومن أهم الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب ارتفاع ضغط الدم ، الملح لأن الصوديوم المتواجد به يرفع ضغط الدم  ، البيتزا المجمدة الجاهزة لاحتوائها علي الصوديوم ، المخللات لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الملح ، المعلبات لاحتوائها علي نسبة عالية من الصوديوم .
 

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