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جيتس يكشف موعد طرح لقاح " كوفيد_19" وانتهاء الوباء

جيتس
جيتس
الثلاثاء، 22-09-2020 10:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
توقع بيل جيتس، الرئيس المؤسس لشركة مايكروسوفت والملياردير الأمريكي أن يتوافر لقاح "كوفيد_19 " من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أوائل 2021 وانتهاء الوباء.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك مستوى جديدا من التعاون بين الشركات المصنعة للأدوية التي قد تحصل علي الموافقة الرسمية لاستخدام لقاحاتها ضد فيروس "كورونا" للاستخدام الطارئ خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه ما لا يقل عن 3 أو 4 لقاحات ستكون آمنة وفاعلة، لافتا إلي أن عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم وعدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات سيحدد مدي سرعة انتهاء "كوفيد_19 " .
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وجود 170 لقاحا مرشحا لفيروس كورونا في مراحل مختلفة من التطوير .

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