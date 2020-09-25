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جهاز جديد يكتشف جميع الفيروسات في الهواء

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-09-2020 02:34 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت جامعة البحوث النووية الوطنية الروسية أن العلماء طوروا نظام كاشف بحساسية قياسية قادر علي اكتشاف وجود أي فيروسات في الهواء حتى عند أدني تركيز .
ويعتبر النظام أكثر إحكاما بعدة مرات و أكثر دقة من نظائره مما يجعله الأداة المثلي للتشخيص السريع في الأماكن المزدحمة .
و أشار الباحثون إلي أن الجهاز يفصل الشوائب بدقة عالية ويتعرف علي الهباء الجوي الحيوي مهما كان نوعه " فيروسات و بكتريا و سموم بكتيرية ".
وقال  الأستاذ المساعد في قسم تقنية النانو في الإلكترونيات والضوئيات غينادي كوتكوفسكي: "يتم الكشف عن مسببات الأمراض الحيوية في الجهاز والتعرف عليها من خلال تحليل تألق اثنين من الهباء الحيوي الفلوري الرئيسيين - التربتوفان والنيكوتيناميد أدينينوكليوتيد.
جدير بالذكر أن  الجهاز يقوم  بإجراء تحليل طيفي للعينة عن طريق ضخ الهواء عبر المسار التحليلي وإثارة إشعاع مصابيح LED ذات أطوال موجية تبلغ 280 و 365".
 

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