جهاز جديد يكتشف جميع الفيروسات في الهواء

الجمعة، 25-09-2020
02:34 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت جامعة البحوث النووية الوطنية الروسية أن العلماء طوروا نظام كاشف
بحساسية قياسية قادر علي اكتشاف وجود أي فيروسات
في الهواء حتى عند أدني تركيز .
ويعتبر النظام أكثر إحكاما بعدة مرات و أكثر دقة من نظائره مما يجعله
الأداة المثلي للتشخيص السريع في الأماكن المزدحمة .
و أشار الباحثون إلي أن الجهاز يفصل الشوائب بدقة عالية ويتعرف علي الهباء
الجوي الحيوي مهما كان نوعه " فيروسات
و بكتريا
و سموم بكتيرية ".
وقال الأستاذ المساعد
في قسم تقنية النانو في الإلكترونيات والضوئيات غينادي كوتكوفسكي: "يتم الكشف
عن مسببات الأمراض الحيوية في الجهاز والتعرف عليها من خلال تحليل تألق اثنين من الهباء
الحيوي الفلوري الرئيسيين - التربتوفان والنيكوتيناميد أدينينوكليوتيد.
جدير بالذكر أن الجهاز
يقوم بإجراء تحليل طيفي للعينة عن طريق ضخ
الهواء عبر المسار التحليلي وإثارة إشعاع مصابيح LED ذات أطوال موجية تبلغ 280 و 365".