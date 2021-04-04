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جنود مجهولة وراء نجاح موكب المومياوات الملكية.. تعرف عليهم

موكب الموميات
صورة من حفل موكب الموميات
 
الأحد، 04-04-2021 07:33 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة السياحة والآثار بيان أشارت فيها إلي الجنود المجهولة وراء موكب الموميات الملكية والذي حظي بإعجاب العالم .

و أشارت الوزارة في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه ، إلا أن كتيبة الجنود المجهولة تتكون من :

- نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا - محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا - هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز - منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم

- عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات".

- عدد 60 موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.
- عدد 150 خيول التشريفة.

- عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها عدد 44 حصان.

- عدد 330 طالب من كلية التربية الرياضية - جامعة حلوان.

-  عدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية".

- عدد 150 قارع طبول من " إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.
 

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