جنود مجهولة وراء نجاح موكب المومياوات الملكية.. تعرف عليهم

الأحد، 04-04-2021
07:33 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة السياحة
والآثار بيان أشارت فيها إلي الجنود المجهولة وراء موكب الموميات
الملكية والذي
حظي بإعجاب العالم .
و أشارت الوزارة في
البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه ، إلا أن كتيبة الجنود المجهولة
تتكون من :
- نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا -
محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا
- هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز - منى زكى-
أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم
- عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع
"قيادات قوات المظلات".
- عدد 60 موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.
- عدد 150 خيول التشريفة.
- عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة
الإنتاج الحربي يجرها عدد 44 حصان.
- عدد 330 طالب من كلية التربية الرياضية - جامعة حلوان.
- عدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع "إدارة
الموسيقيات العسكرية".
- عدد 150 قارع طبول من " إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة
الدفاع.