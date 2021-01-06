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جدل بعد ظهور عمرو دياب في أحضان فتاة حسناء

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عمرو دياب والفتاة
 
الأربعاء، 06-01-2021 03:07 م المصريون

أثار الفنان عمرو دياب، موجة من الجدل بعد انتشار صورة له في أحضان إحدى الفتيات الحسناء، خاصة بعد انباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.
ونشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "حلوة البدايات"، حيث أثار هذا التعليق الكثير من التساؤلات.
كان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.
وكان النجم عمرو دياب حرص على قضاء إجازة العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، وظهر بالعديد من الصور معهم أو بمفرده، وكان آخر الصور ما نشرها منسى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي".

 

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