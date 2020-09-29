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لعبوا نفس الأرقام لمدة 40 عامًا
ثلاثة أشقاء يربحون 500 ألف دولار في اليانصيب
اليانصيب
الثلاثاء، 29-09-2020
09:42 م
فتحي مجدي
حصل ثلاثة أشقاء اعتادوا على اختيار أرقام يانصيب واحدة لمدة 40 عامًا على جائزة كبرى ضخمة أخيرًا، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة لهم.
وفاز الثلاثي بمبلغ 511 ألف دولار في قرعة (TattsLotto) يوم السبت في أستراليا.
وقال أحد الأشقاء الثلاثة، إنه صُدم بشدة بعد أن فازوا باليانصيب أخيرًا، حتى إنه ظل 10 دقائق حتى تحقق من الأرقام مرتين.
أضاف: "لا أتذكر لماذا اخترنا هذه الأرقام بالضبط. كل ما أعرفه كان قبل 40 عامًا، كتب كل منا الأرقام واخترنا تذكرة للعب. ونحن نلعب منذ ذلك الحين".
وتابع: "راجعت التذكرة عدة مرات قبل أن أتحقق من الموقع عدة مرات. بمجرد أن أدركت أن ذلك كان صحيحًا، كان لي الشرف والسرور بإخبار إخوتي أننا فائزون في الدرجة الأولى".
وتحدث عن شعوره بإبلاغه شقيقيه بالفوز، قائلاً: "لقد كان شعورًا رائعًا أن تكون قادرًا على الاتصال بهم وإبلاغهم! إنه مبلغ كبير من المال. ستكون مكافأة رائعة!".
وكان الأخوان أحد الفائزين العشرة الأوائل في القرعة التي جرت السبت.
وسيتم تقسيم الجائزة الكبرى إسترليني بين الإخوة الذين لم يُعلنوا بعد بعد الفوز الضخم. وكانت الأرقام الفائزة هي 28 و 7 و36 و1 و42 و22، مع الأرقام التكميلية 14 و11.
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استراليا
جائزة يانصيب
ثلاثة اشقاء
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