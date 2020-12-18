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تناول هذه الوجبة يوميا و اخسر وزنك بسهولة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 18-12-2020 02:26 م متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر مشكلة الوزن الزائد مؤرقة للكثير ويبحث الجميع عن الحل سواء كان بزيارة الأطباء أو بممارسة الرياضة أو إتباع أنظمة غذائية مختلفة .
وتمكن الخبراء من وضع روتين يومي المحافظة عليه تعمل علي تقليل الوزن بسهولة ، حسبما نشر  موقع " timesofindia "
وجبة الإفطار عبارة عن كوب من الحليب مع بعض الموز .
وجبة الغذاء ويجب أن تكون مبكرة وتكون بتناول البروتين مع كوب من اللبن الرائب و السلطة .
قبل التمرين الرياضي يجب تناول حفنة من المكسرات والبذور مع موزة واحدة .
أما بعد التمرين فيتم تناول كوب من الشاي الأخضر و فواكه وتقليل الكافيين .
ووجبة العشاء تكون بتناول وعاء من الشوربة أو الشوفان أو دجاج مشوي .

 

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