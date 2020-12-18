تناول هذه الوجبة يوميا و اخسر وزنك بسهولة

الجمعة، 18-12-2020
02:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر مشكلة الوزن
الزائد مؤرقة للكثير ويبحث الجميع عن الحل سواء كان بزيارة الأطباء أو بممارسة
الرياضة أو إتباع أنظمة غذائية مختلفة .
وتمكن الخبراء من وضع
روتين يومي المحافظة عليه تعمل علي تقليل الوزن بسهولة ، حسبما نشر موقع " timesofindia "
وجبة الإفطار عبارة عن كوب من الحليب مع بعض الموز
.
وجبة الغذاء ويجب أن تكون مبكرة وتكون بتناول البروتين مع كوب من اللبن
الرائب و السلطة .
قبل التمرين الرياضي يجب تناول حفنة من المكسرات والبذور مع موز
ة واحدة .
أما بعد التمرين فيتم تناول كوب من الشاي الأخضر و فواكه وتقليل الكافيين .
ووجبة العشاء تكون بتناول وعاء من الشوربة أو الشوفان أو دجاج مشوي .