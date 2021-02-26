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تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 26-02-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعتقد البعض أن ضعف البصر نتيجة حتمية للتقدم في العمر إلا أن الأبحاث الحديثة أكدت أن الأغذية لها دور هام في الحفاظ علي صحة العيون وتقليل المشاكل التي تصيب الإنسان .
وتناول موقع " ميديكال نيوز توداي " الطبي تقرير يشير إلي نوع الأغذية التي يجب تناولها للحفاظ علي صحة العيون .
ومن أهم هذه الأغذية :
الأسماك لأنها غنية بأحماض " أوميجا 3 " والتي تحمي العينين من الجفاف خاصة للأشخاص الذين يجلسون أمام الكمبيوتر لساعات طويلة .
المكسرات لاحتوائها علي نسبة كبيرة من فيتامين " أي " والذي يحمي العين من التلف المرتبط بالتقدم في العمر .
الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت لاحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين " سي " .
الخضروات الورقية حيث يعتبر "اللوتين" و"الزياكسانثين" من المكملات الغذائية التي لها تأثير إيجابي علي العين .

 

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