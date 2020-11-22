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تناول هذه الأطعمة قبل النوم .. وأحصل علي حياة صحية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 22-11-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
يؤكد خبراء الصحة أن الجسم لابد له من الحصول علي من 7  إلي 9 ساعات نوم كل ليلة للحفاظ علي الصحة وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة .
و أشار الأطباء إلي أن هناك العديد من الاستراتيجيات تمكن الإنسان من الاسترخاء في النوم و الحصول علي القسط الكافي منه ، لافتين إلي أن جودة الطعام الذي يتناوله قبل الذهاب إلي الفراش أمر يجب الاهتمام به .
و نصح الأطباء في تقرير لمجلة " هيلث لاين " ببعض الأطعمة من أهمها :
الأرز الأبيض:لاحتوائه علي نسبة عالية من الكربوهيدرات مما يجعله يساعد علي نوم هادئ .
الكيوي : تحسن قدرة الإنسان علي النوم طوال الليل  دون الاستيقاظ .
الأسماك الدهنية : مثل السلمون والتونة لاحتوائها علي أوميجا 3 و فيتامين د التي تعمل علي تحسين نوعية النوم .
اللوز : فهو مصدر غني بالعناصر الغذائية الهامة ويقلل من الإصابة بمرض السكر النوع الثاني و أمراض القلب ، كما أنه ينظم الساعات الداخلية للجسم ويجعله مستعدا للنوم .
الديك الرومي : فالنسبة العالية للبروتين بداخله تجعله يحافظ علي قوة العضلات وينظم الشهية .
 

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