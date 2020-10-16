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ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 01:07 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن أخصائي التغذية الدكتور ميخائيل جينزبورج أن القهوة مشروب يساعد علي التخلص من الوزن الزائد ومن السرطان .
ولفت الأخصائي إلي أن الفائدة الصحية لمشروب القهوة أكبر من لذته فهو مشروب يطيل العمر و يخفض خطر الموت بأمراض القلب و الأوعية الدموية و الإصابة من النوع الثاني من السكري بالإضافة إلي ذلك يبطئ من تطور سرطان القولون و المستقيم لكنها تقلل من احتمال الإصابة بهذا السرطان .
و أوضح الأخصائي أن القهوة تحتوي علي مركب البوليفينول العضوي الذي له تأثير موضعي مضاد للالتهابات ويحسن تركيب نبيت الأمعاء مؤكدا أن القهوة عامل أولي وثانوي للوقاية من سرطان القولون والمستقيم ، كما أنه يحتوي علي الكافيين الذي يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي المركزي كما أنه يرفع نشاط  هرمون الدوباكين في الدماغ ويمنع زيادة الوزن و يساعد الكافيين علي شطر الدهون وعدم تراكمها .     
 

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