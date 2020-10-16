الجمعة، 16-10-2020
01:07 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن أخصائي التغذية الدكتور ميخائيل جينزبورج أن القهوة
مشروب يساعد علي
التخلص من الوزن الزائد ومن السرطان
.
ولفت الأخصائي إلي أن الفائدة الصحية لمشروب القهوة
أكبر من لذته فهو مشروب
يطيل العمر و يخفض خطر الموت بأمراض القلب
و الأوعية الدموية و الإصابة من النوع
الثاني من السكري بالإضافة إلي ذلك يبطئ من تطور سرطان القولون و المستقيم لكنها
تقلل من احتمال الإصابة بهذا السرطان
.
و أوضح الأخصائي أن القهوة
تحتوي علي مركب البوليفينول العضوي الذي له
تأثير موضعي مضاد للالتهابات ويحسن تركيب نبيت الأمعاء مؤكدا أن القهوة
عامل أولي
وثانوي للوقاية من سرطان القولون والمستقيم ، كما أنه يحتوي علي الكافيين الذي
يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي المركزي كما أنه يرفع نشاط هرمون الدوباكين في الدماغ ويمنع زيادة الوزن و
يساعد الكافيين علي شطر الدهون وعدم تراكمها .