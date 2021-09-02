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تمساح يوقع بطائرة درون وعندما التهمها انفجرت في فمه.. شاهد ما حدث

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الخميس، 02-09-2021 02:21 م

رصد فيديو متداول لحظة انفجار طائرة درون داخل فم تمساح نجح في التهامها أثناء تصويره عن قرب أثناء تواجده داخل بحيرة.
ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تَحَيّن الفرصة ثم انقض عليها ليُحكم فكيه عليها، ظنًّا منه أنها طائر أو فريسة.
ووفق ما نشرته اليوم وكالة “سبوتنيك”، راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانًا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.
يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره.
 

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