الأحد، 20-12-2020
09:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نظم
مركز شباب الشوبك الشرقي بمركز الصف
جنوب الجيزة ، تحت رعاية النائب عمرو حامد ، عضو
مجلس الشيوخ
، حفلا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة اعرف بلدك
التي أقيمت على مدار
الشهر الجاري بين طلاب المدارس ، وذلك بهدف تحفيز الطلاب وحثهم على التفوق وغرس روح
الانتماء وحب العلم فى نفوسهم .
وقد
حضر الحفل ، النائب عمرو حامد عضو مجلس الشيوخ
، ياسر عكاشة وكيل إدارة الصف
التعليمية
، خالد عنانى نقيب المعلمين بالصف
، المستشار رضا نجم رئيس مجلس الإباء والأمناء بالصف
، أمجد رمضان حامد المشرف العام على المسابقة ومنسق عام الحفل ، وقيادات من الأزهر
الشريف ، وعدد من القيادات والمهتمين بالعملية التعليمية بمركز ومدينة الصف
.
وقد
كرم الحاضرون 140 طالبا وطالبة فازوا في المسابقة ، وجميع مديري المدارس التي شاركت
بالمسابقة وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على المسابقة .
وقال
النائب عمرو حامد ، عضو مجلس الشيوخ
، أن الهدف من المسابقة هو تحفيز الطلاب وحثهم على التسابق والتنافس على طلب العلم وعرز
الانتماء فى نفوسهم ، وتشجيعهم على استمرار النجاح والتفوق لأن النجاح في الحياة يبدأ
من الأساس بالنجاح والتفوق الدراسي وأن الأوطان تبنى على العلم .