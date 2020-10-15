تقشعر لها الأبدان.. تشق بطن صديقتها وتخرج جنينها والسبب صادم

الخميس، 15-10-2020
03:44 م
محمد فضل
ارتكبت فتاة أمريكية جريمة بشعة بحق صديقة
ها التي تعرفت عليها
عبر “الفيس بوك” قبل عامين.
وحسب صحف أجنبية، فحين علمت باركر 27 عام أن صديقة
ها ريغن الأم
لطفلة ولدت قبل 3 أعوام، حامل في شهرها الثامن بطفلة ثانية ، قد تبصر النور في 10 نوفمبر
المقبل، بحسب ما قرأت في “فيسبوك” صديقة
ها. هنا اشتعل فيها فتيل الغيرة على ما يبدو
وخططت لقتل
ها.
وصباح يوم الجمعة الماضي، زارت باركر صديقة
ها في بيتها بمدينة New Boston المجاورة
في تكساس للحدود مع ولاية أوكلاهوما، وهي أول زيارة تقوم بها إلى بيت “ريغن” البالغة
21 سنة، وحمل
ت معها هدية للطفلة قبل ولادتها.
وفجأة انقضّت على الحامل بطعنات متكررة أردتها جثة مضرجة
بالدم، ثم شقت بطنها، وسطت من الرحم على الجنين
، وغادرت به فراراً إلى مستشفى.
وفي المستشفى وضعوا باركر والوليدة في غرفة دخلها طبيب ليجد
أن الطفلة قد فارقت الحياة. وكشفت التحقيقات أن مرتكبها ليس إلا صديقة
ها التي اعترفت،
فنقلوها إلى السجن بتهمة القتل
العمد.