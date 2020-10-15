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تقشعر لها الأبدان.. تشق بطن صديقتها وتخرج جنينها والسبب صادم

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الضحية
 
الخميس، 15-10-2020 03:44 م محمد فضل
ارتكبت فتاة أمريكية جريمة بشعة بحق صديقةها التي تعرفت عليها عبر “الفيس بوك” قبل عامين.
وحسب صحف أجنبية، فحين علمت باركر 27 عام أن صديقةها ريغن الأم لطفلة ولدت قبل 3 أعوام، حامل في شهرها الثامن بطفلة ثانية ، قد تبصر النور في 10 نوفمبر المقبل، بحسب ما قرأت في “فيسبوك” صديقةها. هنا اشتعل فيها فتيل الغيرة على ما يبدو وخططت لقتلها.

وصباح يوم الجمعة الماضي، زارت باركر صديقةها في بيتها بمدينة New Boston المجاورة في تكساس للحدود مع ولاية أوكلاهوما، وهي أول زيارة تقوم بها إلى بيت “ريغن” البالغة 21 سنة، وحملت معها هدية للطفلة قبل ولادتها.

وفجأة انقضّت على الحامل بطعنات متكررة أردتها جثة مضرجة بالدم، ثم شقت بطنها، وسطت من الرحم على الجنين، وغادرت به فراراً إلى مستشفى.

وفي المستشفى وضعوا باركر والوليدة في غرفة دخلها طبيب ليجد أن الطفلة قد فارقت الحياة. وكشفت التحقيقات أن مرتكبها ليس إلا صديقةها التي اعترفت، فنقلوها إلى السجن بتهمة القتل العمد.

 

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