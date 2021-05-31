تقرير طبي يحذر من تناول فاكهة القشطة لهذه الأسباب

الإثنين، 31-05-2021
12:38 م
حذر تقرير طبي من الاستهلاك المُتكرر لفاكهة القشطة
لأنها
تسبب تسمم في الكبد والكلى، كما يمكن أن يؤدي استهلاكها لفترة طويلة من الزمن ضرراً
في الأعصاب
، واضطرابات الحركة أيضاً، أو حتى اعتلالاً بدرجة خطيرة في الأعصاب
يشبه
في أعراضه مرض الباركنسون.
وبحسب موقع “الإمارات نيوز”، أوضح التقرير أن تناول الأشخاص
الذين يعانون من مرض باركنسون لهذه الفاكهة
قد يؤدي إلى زيادة تفاقم الأعراض لديهم.
ويجب على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل تناولها:
1. الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو الذين يتناولون
الأدوية المخفضة له.
2. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
3. الحامل والمرضع.