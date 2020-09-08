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تفوق الخيال.. هذا ما فعلته الأخت الصغرى في حفل زفاف شقيقتها

هذا ما فعلته الأخت الصغرى في حفل زفاف شقيقتها
تفوق الخيال.. هذا ما فعلته الأخت الصغرى في حفل زفاف شقيقتها
 
الثلاثاء، 08-09-2020 09:47 ص عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة أقرب إلى الخيال قامت الشقيقة الصغرى في حفل زفاف بالولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء بطريقة مختلفة على ما تم رصده من قبل الأسرة لشقيقتها الكبرى.
وفي التفاصيل أقدمت شقيقة العروس على أخذ أموال الزفاف التي رصدتها الأسرة، على الرغم من رصد مبلغ مماثل لحفل زفافها كشقيقتها.
وأضافت العروس أن زوجة أبيها كانت قد قررت أن تعطي لكل فتاة 10 آلاف دولار لحفل الزفاف كمشاركة من أسرتها لها.
وتابعت: عندما ألغت العروس زفافها قررت الأم إعطاء المال دون علمها لشقيقتها الأصغر لأنها قررت أن تقيم حفل الزفاف في مطلع أكتوبر المقبل.
وقد أعربت العروس عن غضبها، بسبب قامت به شقيقتها الصغرى ، وعندما سألت عن ذلك، قيل لها بأن عريس شقيقتها ليس ثريا وهم بحاجة للمال بعكسها مع عريسها فهو من أسرة ثرية.

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