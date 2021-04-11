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تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد النبوي

خالد نبوي
خالد نبوي
 
الأحد، 11-04-2021 02:13 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد مصدر مقرب من الفنان خالد نبوي أن الأنباء التي تم تداولها عن خضوع الفنان لجراحة في القلب غير صحيحة مؤكدا أنه دخل بالفعل للعناية المركزة ولكن بسبب معاناته من فيروس " كورونا" المستجد ومع ضعف عضلة القلب الذي يعاني منه كان لابد أن يخضع لرعاية صحية شديدة .
و أشار المصدر إلي أن النبوي قد تعدي مرحلة الخطر وغادر العناية المركزة ولكنه لا يزال محتجزا في أحدي المستشفيات الخاصة .
جدير بالذكر أن بعض المواقع الإخبارية قد تداولت في الساعات الأخيرة أنباء عن خضوع الفنان خالد نبوي لعملية جراحية في القلب .
 

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