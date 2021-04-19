تغلب علي صداع الصيام بهذه الخطوات البسيطة

الإثنين، 19-04-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثير من
الصائمين في رمضان
من صداع الرأس، وهو غالبا يكون ناتج من قلة شرب السوائل أو
انخفاض نسبة السكر في الدم .
و أشار مختصون
التغذية أنه من المستحب إتباع هذه الخطوات البسيطة للتخلص من الصداع
:
تقليل الملح والمخللات
الابتعاد عن أشعة الشمس في الصيام
شرب كميات كبيرة من المياه بين الفطور والسحور وعليمرات متقاطعة
تناول مشروب الزنجبيل
التقليل من الحلويات لأنا ترفع ضغط الدم
تناول وجبة سحور صحية تحتوي علي الفواكه و الخضروات كالخس
والخياروالجزر و الزبادي
تناول المشروبات الرمضان
ية دون سكر أو بمواد تحلية بديلة