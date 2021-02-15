تغلب علي النسيان بهذه الطريقة

الإثنين، 15-02-2021
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثيرون من النسيان
و عدم تذكر الأِشياء بصورة جيدة فمثلا قد تتذكر
نوع الإفطار الذي تناولته إلا أنك لا تتذكر نوع الوعاء الذي تناولت فيه إفطارك أو
تغيب عن ذاكرتك أشياء قد تبدو بسيطة لكنها أحيانا تكون هامة ولا تتمكن من
استعادتها من ذاكرتك؟
ونجحت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة " نورث ويسترن "
الأمريكية في تحسين ذاكرة الأحداث المعقدة والواقعية المشابهة لتلك الأحداث من
خلال تطبيق التحفيز المغناطيسي
عبر الجمجمة علي شبكة الدماغ المسئولة عن الذاكرة ،
ثم طالب المؤلفون المشاركين في الدراسة بمشاهدة مقاطع فيدية للأنشطة الواقعية
لقياس كيفية عمل الذاكرة أثناء المهام اليومية ، حسب التقرير الذي نشره موقع
" ساينس دايلي نيوز " .
و أشارت النتائج إلي أنه من الممكن قياس أنواع الذاكرة الواقعية ومعالجتها
.
وجاء نص التقرير كالتالي :" قالت ميليسا هيبشر
زميلة ما بعد الدكتوراه في كلية الطب بجامعة نورث وسترن الباحثة والمؤلفة الرئيسية
للدراسة التي نشرت في 4 فبراير في مجلة "Current
Biology" : "يجب أن
نتذكر على أساس يومي الأحداث المعقدة التي تنطوي على العديد من العناصر، مثل المواقع
والأشخاص والأشياء المختلفة ، مضيفة "لقد تمكنا من إظهار إمكانية تحسين الذاكرة
للأحداث المعقدة والواقعية بطريقة آمنة وغير جراحية باستخدام تحفيز الدماغ."
جدير بالذكر أن الدراسة
أجريت على شباب بالغين أصحاء في بيئة معملية خاضعة للرقابة.