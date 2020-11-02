الإثنين، 02-11-2020
06:31 ص
أحمد عادل شعبان
أكد المستشار رضا محمود السيد - المتحدث باسم نادي قضاة مصر
- إن النادي يؤكد أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطأه.
وأضاف في مداخلة مع برنامج "الحكاية": جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادته لأنه من الركائز الأساسية للدولة وبالتالي فإن التزام الأفراد أيا كانت قيمتهم و وقدرهم بسيادة القانون أمر حتمي و واجب.
وفيما يتعلق بطفل المرور
، قال إن هناك ازمة وهي ان هناك البعض قام بربط فعل الطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء ويجب ان يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده.