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تعليق ناري من نادي قضاة مصر على واقعة " طفل المرور "

طفل المرور
تعليق ناري من نادي قضاة مصر على واقعة " طفل المرور "
 
الإثنين، 02-11-2020 06:31 ص أحمد عادل شعبان
أكد المستشار رضا محمود السيد - المتحدث باسم نادي قضاة مصر - إن النادي يؤكد أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطأه.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "الحكاية": جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادته لأنه من الركائز الأساسية للدولة وبالتالي فإن التزام الأفراد أيا كانت قيمتهم و وقدرهم بسيادة القانون أمر حتمي و واجب.

وفيما يتعلق بطفل المرور ، قال إن هناك ازمة وهي ان هناك البعض قام بربط فعل الطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء ويجب ان يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده.
 

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