تعليق ناري من عبدالله رشدي على حبس المدرس المسيء للرسول: كل واحد هيلم نفسه

تعليق ناري من عبدالله رشدي على حبس المدرس المسيء للرسول: كل واحد هيلم نفسه

أشاد الداعية عبدالله رشدي بقرار النائب العام بفتح التحقيق في قضية المدرس يوسف هاني المتهم بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.



وقال رشدي في فيديو له عبر يوتيوب : هذا الإنسان يقول إنه مدرس يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم والموضوع كبر.



وأضاف: النائب العام أصدر قراره بالقبض على هذا الإنسان ، وأشكر للناس حجم تضامنهم مع الرسول عبد السوشيال ميديا لأن أصبح لديهم وعي بوجود أحقاد دفينة لدى البعض ضد رسولنا تظهر على السطح من حين لآخر.



وتابع: لو وقفنا هذه الوقفة القوية في كل مرة يتم الإساءة لمقدساتنا كل واحد هيلم نفسه لأن من أمن العقوبة أساء الأدب بينما عندما يتم معاقبة من يفعل ذلك وفق القوانين الموجودة فكل واحد هيلم نفسه ويبلع أحقاده لأنه شاهد ما حدث لسابقيه.

