تعض زوجها في مكان حساس بعد رفضه قتل الفأر

الجمعة، 04-09-2020
10:04 م
فتحي مجدي
استشاطت امرأة زامبية غضبًا من زوجها لرفضه قتل فأر في المنزل، ما دفعها إلى غرس أسنانها في عض
وه الذكري.
وتعرض إبراهيم موسوندا (52 عامًا) للإصابة البشعة عندما هاجمته زوجته موكوبا (40 عامًا) بعد اكتشافها وجود الفئران إثر عودتها إلى المنزل.
وقال بوثويل ناموسوا، نائب مفوض الشرطة في مقاطعة كوبربيلت، لصحيفة "الأوبزرفر"، إن الزوجين منفصلان ولديهما غرفتا نوم منفصلتين في نفس المنزل في بلدة كيتوي.
وزعمت موكوبا أن الفأر كان يزعجها في غرفتها لذا طلبت من موسوندا التخلص منه، ثم قضمته من عض
وه الذكري عندما رفض وتسببت في "تمزق كبير".
ونُقل موسوندا إلى مستشفى كيتوي التعليمي، حيث عولج من الإصابة المروعة. ولم يعرف ما اذا كانت المرأة قد وجهت اليها أي اتهامات.