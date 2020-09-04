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تعض زوجها في مكان حساس بعد رفضه قتل الفأر

إبراهيم موسوندا
إبراهيم موسوندا
 
الجمعة، 04-09-2020 10:04 م فتحي مجدي
استشاطت امرأة زامبية غضبًا من زوجها لرفضه قتل فأر في المنزل، ما دفعها إلى غرس أسنانها في عضوه الذكري.

وتعرض إبراهيم موسوندا (52 عامًا) للإصابة البشعة عندما هاجمته زوجته موكوبا (40 عامًا) بعد اكتشافها وجود الفئران إثر عودتها إلى المنزل.

وقال بوثويل ناموسوا، نائب مفوض الشرطة في مقاطعة كوبربيلت، لصحيفة "الأوبزرفر"، إن الزوجين منفصلان ولديهما غرفتا نوم منفصلتين في نفس المنزل في بلدة كيتوي.

وزعمت موكوبا أن الفأر كان يزعجها في غرفتها لذا طلبت من موسوندا التخلص منه، ثم قضمته من عضوه الذكري عندما رفض وتسببت في "تمزق كبير".

ونُقل موسوندا إلى مستشفى كيتوي التعليمي، حيث عولج من الإصابة المروعة. ولم يعرف ما اذا كانت المرأة قد وجهت اليها أي اتهامات.

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