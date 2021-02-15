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تعرف علي قصة الرسالة السرية التي أرسلها روزفلت للملك عبد العزيز

روزفلت و الملك عبد العزيز
روزفلت و الملك عبد العزيز
 
الإثنين، 15-02-2021 02:34 م متابعات- أمينة عبد العال
تدوالت بعض المواقع الإخبارية السعودية قصة الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت إلي الملك عبد العزيز .
و تعود بداية الأحداث إلي الوزير الأمريكي المفوض بجدة الكولونيل ويليام إدي الذي سلم رسالة سرية إلي يوسف يازين ، سكرتير الملك عبد العزيز ، حسبما نشرت " صدي " .
وجاء نص الرسالة ليعلن عن رغبة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت في لقاء الملك عبد العزيز في البحيرة المرة بقناة السويس بمصر.
و أشار المؤرخ قاسم الرويس، إلي أن العلاقة بين الملك عبد العزيز وروزفلت ترجع لعام 1938، حيث حدث بينما العديد من المراسلات بشأن قضية فلسطين ، مؤكدا أن وروزفلت كان يريد عقد هذا اللقاء بشكل سري، لافتا إلى أن الكولونيل ويليام إدي، بعث بالفعل رسالة سرية إلى للملك عبد العزيز بهذا الشأن من أجل ترتيب اللقاء.
 

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