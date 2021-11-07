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تعرف علي سعر فستان نانسي عجرم بحفل القاهرة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
Native
الأحد، 07-11-2021 08:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نانسي عجرم ضجة علي مواقع التواصل بإطلالتها بالحفل الغنائي علي أقيم مساء الخميس في إستاد القاهرة .
وبلغ سعر فستان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة، مبلغ 1605 دولار ، وهو يساوي  حوالي 25 آلف جنيه.
جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر" كلاي ماكس" داخل الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وهو مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من الشباب من مختلف الدول العربية للتدريب علي البيع المباشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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