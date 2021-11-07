تعرف علي سعر فستان نانسي عجرم بحفل القاهرة

الأحد، 07-11-2021
08:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نانسي عجرم
ضجة علي مواقع التواصل بإطلالتها بالحفل
الغنائي
علي أقيم مساء الخميس في إستاد القاهرة
.
وبلغ سعر فستان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
في حفل
ها بالقاهرة، مبلغ 1605
دولار ، وهو يساوي حوالي 25 آلف جنيه.
جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم
أحيت افتتاح فعاليات الدورة الثامنة
لمؤتمر" كلاي ماكس" داخل الصالة المغطاة بإستاد القاهرة
، وهو مؤتمر
تدريبي يضم الآلاف من الشباب من مختلف الدول العربية للتدريب علي البيع المباشر
علي مواقع التواصل الاجتماعي.