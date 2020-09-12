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تعرف علي دخل المستشارة الألمانية " ميركل"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
السبت، 12-09-2020 01:06 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر في ألمانيا دخل السياسيين و ثروتهم في متداول العامة وفقا القوانين ولا يدرج في فئة أسرار الدولة .
وتناولت بعض الصحف الألمانية دخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي تبلغ من العمر 66 عام ،والذي يقدر 25800 يورو في الشهر ويصل إلي 300 ألف يورو في السنة  .
وراتب المستشارة الشهري يتكون من 18 ألف يورو تستلمه بصفتها مستشارة ألمانيا و 4554 يورو لأنها عضو في البرلمان الألماني " البوندستاج " كما تقبض 3220 يورو كتعويض نفقات لمنصب مستشار ألمانيا .
وبلغ مجموع دخل ميركل منذ أن حلت محل جيرهارد شرودر عام 2005 ما يقرب من 45 مليون يورو ، وتقدر ضروتها حاليا بحوالي 3 مليون يورو .
جدير بالذكر أن ميركل بدأت حياتها السياسية عام 1898 وهو عام سقوط جدار برلين حيث شغلت منصبي وزيرة البيئة ووزيرة المرأة والشباب قبل أن تصبح مستشارة .

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