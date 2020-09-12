السبت، 12-09-2020
01:06 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر في ألمانيا دخل السياسيين و ثروتهم في متداول العامة وفقا القوانين
ولا يدرج في فئة أسرار الدولة .
وتناولت بعض الصحف الألمانية دخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي
تبلغ من العمر 66 عام ،والذي يقدر 25800 يورو
في الشهر ويصل إلي 300 ألف يورو
في
السنة .
وراتب المستشارة الشهري يتكون من 18 ألف يورو
تستلمه بصفتها مستشارة
ألمانيا و 4554 يورو
لأنها عضو في البرلمان الألماني " البوندستاج " كما
تقبض 3220 يورو
كتعويض نفقات لمنصب مستشار ألمانيا .
وبلغ مجموع دخل ميركل منذ أن حلت محل جيرهارد شرودر عام 2005 ما يقرب من 45
مليون يورو
، وتقدر ضروتها حاليا بحوالي 3 مليون يورو
.
جدير بالذكر أن ميركل بدأت حياتها السياسية عام 1898 وهو عام سقوط جدار
برلين حيث شغلت منصبي وزيرة البيئة ووزيرة المرأة والشباب قبل أن تصبح مستشارة .