تعرف علي الفوائد الطبية لتناول عصير القصب

الثلاثاء، 17-08-2021
08:41 ص
يعتبر عصير القصب
من
المشروبات التي يقبل علي تناولها الجميع خاصة في فصل الصيف لطعمه.
وكشفت الدراسات
الحديثة أن عصير القصب
له القدرة العلاجية والوقاية من بعض الأمراض الخطيرة.
ويعتبر قصب السكر
مصدر قوي للطاقة و يحمي من الجفاف ويعزز
وظائف الكبد ويساعد في الحفاظ علي صحة الكلي ، كما يساعد علي مقاومة السرطان
لأنه
مصدر غني بالكالسيوم و المغنسيوم و البوتاسيوم والحديد والمنجنيز، خاصة سرطان
البروستاتا و الثدي.
ويعتبر عصير القصب
أفضل مصدر لعلاج حب الشباب
و رائحة الفم الكريهة والتجويف .
ويحتوي
عير القصب على نسبة عالية من الأحماض مثل الجليكوليك ، ألفا هيدروكسي (AHA) التي تزيد من إنتاج
الخلايا، كما أنها تساعد في تقشير الجلد وإزالة فرص التسبب في ظهور حب الشباب
، فيما
يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي والأمراض المنقولة جنسياً والتهابات المسالك البولية.