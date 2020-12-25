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تعرف علي الفوائد السحرية لـ" اليوسفي "

اليوسفي
اليوسفي
 
الجمعة، 25-12-2020 02:45 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر اليوسفي من الفواكه المحببة لدي الغالبية ، وكشفت الدراسات الحديثة عن فوائد متعددة له في الوقاية من الأمراض .
ومن المعروف عن اليوسفي أنه غني بفيتامين سي و بعض العناصر الغذائية الهامة التي تعمل علي الوقاية من نزلات البرد و الأنفلونزا إلي جانب أنه يقلل من السمنة لاحتوائه علي الألياف .
ومن الفوائد الأخرى الهامة لتناول اليوسفي أنه يساعد علي الوقاية من السرطان و يحسن عملية الهضم ويعالج تعفن الدم إلي جانب أنه يرطب فروة الرأس و يحميها من الجفاف و القشرة و يحد من الإصابة بالضمور البقعي الذي يسبب فقدان النظر .
 

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