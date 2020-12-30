تعرف علي أطعمة رأس السنة حول العالم

الأربعاء، 30-12-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
يحتفل كل شعب برأس السنة
الميلادية بطقوس وعادات قد تختلف عن البعض أو قد
تتفق معا ، ولكن الثابت في هذا الموضوع أن لكل دولة طبقها المميز التي يجب أت
تقدمه علي مائدتها في هذا اليوم .
روسيا
تعتبر المقبلات المالحة من أفضل أطعمة التي تقدم في رأس
السنة ، وتكون ممزوجة بطعم الليمون، إلى جوار
مشروبهم الرسمي فودكا، هي طريقة احتفال الروس بليلة عيد الميلاد.
بريطانيا
أما في إنجلترا،
يعتمد على تناول المخبوزات والفطائر الصغيرة، المصنوعة من الفواكه، مع وجبة اللحم،
كما يحرص البعض على إعداد هذه الفطائر من بداية شهر ديسمبر.
فرنسا
تعتبر أشهر الأطباق التي يتناولها الفرنسيون في هذه الليلة،
طبق الاسكالوب بالأعشاب والجبن، الذي يعد من أكثر الأطباق التراثية لدى الفرنسيين.
البرازيل
أما البرازيل فيعتبر الطبق الرسمي الديك الرومي المطبوخ بالشمبانيا
والتوابل للاحتفال بالكريسماس، حيث يعد من أكثر الأطباق التراثية هناك، كما أنه من
أشهر الأطباق التي تعدها بعض الدول، لما لها من مذاق خاص ورائع.
إيطاليا
يكون الاحتفال في إيطاليا بوجبة السمك المفضلة مثل الكاليماري والمحار والجمبري،
فالأسماك عموما هي على رأس القائمة، أكثر أطباق الاحتفال بهذه الليلة، إلى جانب طبق
الباستا والمكرونات والصوص المفضل، الذي لا تخلو منه مائدة في إيطاليا.