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تعرف علي أسماء المطربين الذي منعهم هاني شاكر من الغناء

حسن شاكوش و حمو بيكا وعمرو كمال
حسن شاكوش و حمو بيكا وعمرو كمال
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السبت، 20-11-2021 09:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، أنه أصدر قرار بمنع 19 مطرب ومؤدي للمهرجانات الشعبية من الغناء في مصر.
والمطربين ومؤدين المهرجانات الشعبية الذين تم منعهم هم:
حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.
وقال هاني شاكر أن سبب قراره هو أن مؤدي المهرجانات لا يمكنهم الغناء في الأفلام أو البرامج لافتا إلي أنه يمكنهم الغناء علي اليوتيوب فهو لا يملك السلطة عليه، كما يمكنهم الغناء خارج مصر، مؤكدا أن منهم من لا يعرف القراءة أو الكتابة ومنهم من ليس له علاقة بالنقابة ويعمل بشكل غير قانوني .
 

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