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تعرف على قرار النيابة بشأن هيا الشعيبي في الفيديو الخادش

هيا الشعيبي
هيا الشعيبي
 
الإثنين، 12-10-2020 03:19 م محمد فضل

قررت النيابة العامة الكويتية، إخلاء سبيل الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي، عقب التحقيق معها اليوم الإثنين بشأن مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” وتسبب في استدعائها للتحقيق.
وأورد خبر الإفراج عنها حساب “المجلس” المعني بشؤون القضايا والأحكام الكويتية عبر تغريدة له في موقع “تويتر” دون أن يسمي الفنانة الكويتية المقصودة ، ولكن رواد مواقع التواصل أشاروا إلى أنها الفنانة هيا الشعيبي .
وأكد الحساب أن النيابة أمرت في قرار الإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار.
 

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