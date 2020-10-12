تعرف على قرار النيابة بشأن هيا الشعيبي في الفيديو الخادش

الإثنين، 12-10-2020
03:19 م
محمد فضل
قررت النيابة
العامة الكويت
ية، إخلاء سبيل الفنانة
الكوميدية هيا الشعيبي
، عقب التحقيق معها
اليوم الإثنين بشأن مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب
شات” وتسبب في استدعائها للتحقيق.
وأورد خبر
الإفراج عنها حساب “المجلس” المعني بشؤون القضايا والأحكام الكويت
ية عبر تغريدة له
في موقع “تويتر” دون أن يسمي الفنانة الكويت
ية المقصودة ، ولكن رواد مواقع التواصل
أشاروا إلى أنها الفنانة هيا الشعيبي
.
وأكد الحساب أن
النيابة
أمرت في قرار الإفراج عن هيا الشعيبي
مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار.