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تعرف على أهم أغذية لتقوية المناعة في فصل الخريف والشتاء

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 03-10-2020 11:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر خبراء التغذية من إهمال الجهاز المناعي وعدم العمل علي تقويته خاصة في فصل الخريف وفصل الشتاء، لذلك نصحوا بالعديد من الأغذية التي تعمل علي تقوية المناعة.
ومن أهمها:
الكرنب فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين ك وفيتامين سي ومضادات للأكسدة .
السبانخ لاحتوائها علي الحديد والمغنسيوم وفيتامين بي والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي والمفيدة في منع الإصابة بالسرطان.
الكرنب الأحمر وهو غني بالفيتامينات و 200 جرام من ه يوميا تمنح الجسم احتياجاته من فيتامين سي  كما انه يحتوي علي الزنك و هو مثالي للتخسيس.
الخس لاحتوائه علي فيتامين سي و فيتامين ا والفوسفور والكالسيوم .
البنجر فهو يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي و الزنك والسلينيوم وهو مفيد جدا للمصاب بالرشح .
 

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