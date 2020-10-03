تعرف على أعلى الممثلات أجرا في العالم

السبت، 03-10-2020
12:29 م
متابعات- أمينة عبد العال
في ظل تراجع إيرادات
ممثلي هوليود
بسبب جائحة "كورونا
" ، تصدرت الممثلة صوفيا فيرجارا
نجمة
مسلسل " مودرن فاميلي " التليفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في
العالم لسنة 2020 .
وتضم
القائمة العديد من الأسماء اللامعة من نجمات هوليود
الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020:
1. صوفيا
فيرجارا (43 مليون دولار)
2. أنجيلينا
جولي (35,5 مليون دولار)
3. جال
جادوت (31,5 مليون دولار)
4. ميليسا
ماكارثي (25 مليون دولار)
5. ميريل
ستريب (24 مليون دولار)
6. إميلي
بلانت (22,5 مليون دولار)
7. نيكول
كيدمان (22 مليون دولار)
8. إيلين
بومبيو (19 مليون دولار)
9. إليزابيث
موس (16 مليون دولار)
10.
فيولا دايفيس (15,5 مليون دولار)