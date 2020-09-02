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تعرف على أخطر شجرة في العالم.. تفاحة الموت

تفاحة الموت
تفاحة الموت
 
الأربعاء، 02-09-2020 11:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر شجرة "المانشينيل" من أخطر أنواع الأشجار في العالم والتي تحتوي سموم في كل جزء منها سواء في الثمر أو الجذع أو الأوراق.
وهذه الشجرة تنتشر علي طول الشواطئ الرملية في المناخ الاستوائية الممتدة من فلوريدا إلى المنطقة البحر الكاريبي وصولا إلى أجزاء من أمريكا الوسطي والجنوبية .
وأطلق عليها الإسبان اسم "تفاحة الموت الصغيرة" في الوقت الذي استخدمها السكان الأصليون لوضع سمها علي رؤوس سهامهم وتلويث إمدادات المياه للغزاة الأسبان، وهي تمثل خطرا بالغا علي كل من يقترب منها .
ويسبب تناول هذه الثمرة حرقا شديد وتورم في الحلق وقد تلتهب المنطقة الحيطة بالفم وتتفرج وقد ينتج أيضاً عنها مشاكل هضمية، ولمس أوراقها ولو لفترة قصيرة يسبب تقرحات جلدية .
جدير بالذكر أن السلطات المحلية في البلدان التي تنمو فيها هذه الشجرة من خطرها بوضع لافتات تحذر من الاقتراب منها .

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