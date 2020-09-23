الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

بدولة عربية.. حمى مجهولة تودي بحياة العشرات

«الأولمبية» تحقق فى شكاوى عديدة ضد مرتضى منصور

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

دراسة جديدة تكشف سر مقاومة الأطفال لفيروس "كورونا‎‎"

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ص
عمر كمال
الأربعاء، 23-09-2020 03:15 م محمد فضل
تعرض المطرب الشهير عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة، ما استدعى نقله لإحدى المستشفيات أو العيادات الخاصة كما يظهر في الصورة التي نشرها له عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".
وانهالت على عمر كمال تعليقات متابعيه، الذي دعوا له بالشفاء العاجل وطالبه بالإطمئنان على صحته.
يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.
 

إقرأ ايضا

902171_0

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

ارشيفية

دراسة جديدة تكشف سر مقاومة الأطفال لفيروس "كورونا‎‎"

ارشيفية

تاه في البحر 3 أيام .. وهذا ما حدث له

أخبار متعلقة

391

فنان شهير ينشر صورة عضو ذكري بالخطأ ويفاجئ الجميع بتعليق صادم

786-1200x675

وفاة "فرعون" السينما المصرية بعد وعكة صحية شديدة

x1588022680a7346d30ddb3e837fafb081181cdb123.jpg.pagespeed.ic.6JbwRGgFza

حبس فنان شهير 8 سنوات بتهمة القتل

images

هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

22-07-20-819210397

صدمة بالوسط.. إصابة فنان شهير بمرض السرطان

image

محمد رمضان يتلقي هاتفًا من ذهب هدية في الإمارات