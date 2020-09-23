تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الأربعاء، 23-09-2020
03:15 م
محمد فضل
تعرض المطرب
الشهير عمر كمال
لأزمة صحية
مفاجئة، ما استدعى نقله لإحدى المستشفيات أو العيادات الخاصة كما يظهر في الصورة التي نشرها له عبر خاصية الأستوري بصفحته
الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
كما نشر أخوه
محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون
سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".
وانهالت على عمر كمال
تعليقات متابعيه،
الذي دعوا له بالشفاء العاجل وطالبه بالإطمئنان على صحته.
يذكر أن عمر
كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت
نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.