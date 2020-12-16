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تعاني من حموضة المعدة.. هذا هو العلاج

حموضة المعدة
حموضة المعدة
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثير من الناس من حرقة في المعدة بعد تناول بعض الأطعمة و أحيانا لا تستجيب المعدة للعلاج و أحيانا أخري تستجيب لكنه سرعان ما يعود .
قدمت بعض المواقع الطبية تفسير للحموضة وكيفية التغلب عليها ، موضحة أن الحموضة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلي المريء ويتم تشخيصها عندما يحدث ارتداد الحمض أكير من مرتين أسبوعيا .
ومن أهم أعراضها ألم حارق قد ينتقل من المعدة إلي البطن أو الصدر و أحيانا الحلق ويكون عبارة عن مذاق مرير في الحلق أو الفم مع الإحساس بأن الطعام عالق في الفم وأحيانا وجود بحة في الصوت .
ومن أهم أسبابها تناول وجبات كبيرة ثم الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة إلي جانب السمنة المفرطة و أحيانا بعض المشروبات مثل الكحول و المشروبات الغازية و القهوة تكون السبب .
أما أفضل طريقة لعلاجها هو تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلك الأعراض ، وتخفيف الوجبات وتناولها قبل 3 ساعات علي الأقل من موعد النوم مع تناول بعض الأدوية التي يوصي بها الطبيب .
 

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