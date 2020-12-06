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تصريحات نارية من " شهيرة " عن مهرجان القاهرة

شهيرة
شهيرة
 
الأحد، 06-12-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
انتقدت الفنانة شهيرة تصريحات رئيس مهرجان السينمائي " محمد حفظي " لعدم تكريم زوجها الفنان الراحل محمود ياسين بدورته الـ 42 المقامة حاليا .
و قالت أن رد ، حفظي ، لا يتناسب مع كونه رئيس مهرجان عريق وأنه كان لا ينبغي أن يفوت تلك المناسبة لتكريم الفنان الراحل .
جدير بالذكر أن رئيس المهرجان أكد أن وفاة الفنان محمود ياسين هذا العام من أكبر الأحداث الفنية لأنه أحد أهم الممثلين علي مدار الأربع عقود الماضية ولا ينكر فضله علي السينما ومهرجان القاهرة الذي شارك به ، لافتا إلي أنه قرر عدم تكريم الفنانين الراحلين مثلما حدث في مهرجان الجونة قبل شهر حتى لا يكون تكرار .  
 

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