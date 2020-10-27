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تصريحات عاجلة من الصحة العالمية عن خطورة " كورونا"

رئيس منظمة الصحة العالمية
رئيس منظمة الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 12:18 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن نصف الكرة الشمالي سيواجه لحظات خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس " كورونا" المستجد .
و أضاف في مؤتمر القمة العالمي للصحة الافتراضية :" قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء ولن تقصره لافتا إلي أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات " كورونا" للقضاء علي الوباء العمل معا وحصول البلدان الفقيرة علي لقاح عادل .
و لفت رئيس المنظمة إلي أن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه علي أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا .
 

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