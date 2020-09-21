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تصرف مفاجئ من فنانة شهيرة بعد إخلاء سبيلها

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مريم حسين
الإثنين، 21-09-2020 03:09 م محمد فضل- متابعات
قامت الممثلة المغربية الشهيرة مريم حسين، بحذف جميع فيديوهات “عيد ميلادها” في تطبيق سناب شات، بعد إخلاء سبيلها من جانب شرطة دبي.
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، أعلنت أمس، القبض على فنانة عربية نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدد من الأشخاص، مخالفةً القوانين الإماراتية والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة لمنع تفشي الفيروس الخطير.
وتظهر المقاطع المصورة التي جرى تداولها صباح اليوم الاثنين، عبر منصات “السوشال ميديا” المختلفة، النجمة مريم حسين (32) سنة، وهي تحتفل بعيد ميلادها في موقعين مختلفين.
ويظهر الحضور في الحفلين، حسب المقاطع المصورة التي حذفتها الفنانة لاحقاً من حسابها في سناب شات، وهم يجلسون بجانب بعضهم البعض دون التزام بمسافات التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، لا سيما في الحفل الأول.

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