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تسريب البيانات الشخصية لمليون شخص من مستخدمي هذا التطبيق

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-04-2021 02:16 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تسريب بيانات شخصية لـ 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق" كلوب هاوس " علي منتدي قراصنة إلكترونيين معروف علي شبكة الإنترنت .
و أشارت التقارير إلي أن البيانات التي تم تسريبها عن مستخدمي التطبيق تحمل أسماء و حسابات علي وسائل التواصل الاجتماعي إلي جانب بيانات أخري ، لافتة إلي أن التطبيق الذي مقره سان فرانسيسكو ازدادت شعبيته عقب استخدام إيلون ماسك و مارك زوكربيرج له إلي جانب ارتفاع عدد مستخدميه في الشرق الأوسط ، حسبما نشرت "صدي " .  
يذكر أن الصين قد قامت بحظر التطبيق علي أراضيها عب انضمام آلاف المستخدمين له وتطرقهم لمواضيع حساسة مثل معسكرات الاعتقال في الصين واستقلال تايوان و قانون الأمن القومي في هونج كونج .
 

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