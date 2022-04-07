ترند السعودية.. ولي العهد يحاول تقبيل يد أخيه الأكبر والأخير يرفض

الخميس، 07-04-2022
11:02 ص
وصل
الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعودي، صباح اليوم، إلى المدينة المنورة
.
وكان
في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أخيه الأكبر الأمير فيصل بن
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة
، و الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب
أمير منطقة المدينة المنورة
.
وأثناء
تبادل السلام بين ولي العهد وأخيه الأكبر حاول الأمير محمد بن سلمان
تقبيل يد أخيه
إلا أن الأمير فيصل بن سلمان
رفض تقديرًا لمكانته، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، من تواضع ولي العهد وتقدير أخيه الأكبر وكذلك رد فعل الأمير
فيصل.
وعلى الفور تصدر الفيديو الترند في السعودية، وسط إشادات كبيرة بولي العهد وأخيه أمير منطقة المدينة المنورة
.