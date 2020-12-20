الأحد 20 ديسمبر 2020
توقيت مصر 19:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العروس التي جمعت بين زوجين تفجر مفاجآت صادمة أمام النيابة

اغتيال «بوتين» وكوارث طبيعية.. أخطر تنبوءات عما سيحدث في 2021

عامله ببرود.. ضجة حول "ساديو ماني" و"صلاح"

الكشف عن أخطر ما يربط "ناصر الصباح" بالمصالحة الخليجية

القبض على إعلامية شهيرة بمنطقة مصر الجديدة

قرار من القضاء الإداري بخصوص مرتضى منصور

صادم.. فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها وتلتقط صورة بجوار جثته

ترميم رسم جداري الخاص بالمقبرة رقم ١٠٠ بمنطقة الكوم الأحمر

شاهد.. صور نادرة للأميرة ديانا في الرياض

عاجل.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد تفجع الكويتيين

ADS
 

بالتعاون مع المتحف البريطاني

ترميم رسم جداري الخاص بالمقبرة رقم ١٠٠ بمنطقة الكوم الأحمر

الجدارية
الجدارية
 
الأحد، 20-12-2020 02:24 م متابعات- أمينة عبد العال
بالتعاون مع المتحف البريطاني، بدأ فريق من مرممي المتحف المصري بالتحرير في أعمال ترميم رسم جداريٌ من المقبرة رقم 100 و التي تم اكتشافها بمنطقة الكوم الأحمر (في محافظة قنا) والتي تعد أقدم مقبرة معروفة في مصر تحتوي على رسومات ملونة.
أوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن مشروع ترميم الجدارية تمهيدا لعرضها، يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالقاهرة والممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تحالف المتاحف الأوروبية الكبرى الخمس و هم: المتحف البريطاني – المتحف المصري بتورين بايطاليا– متحف برلين بألمانيا– متحف اللوفر بفرنسا– متحف لايدن بهولندا.
و أشارت إلى ان الجدارية يرجع تاريخها إلى حوالي 6000 عام، وقد تم نقل هذا الرسم الجداري من المقبرة إلى المتحف المصري بالتحرير عام 1898 وتم إعادة بناءه في بدايات القرن العشرين.
يصور الرسم الجداري موكبًا لقوارب أحدها به سقيفة تظلل شخصًا، ربما الرجل المدفون في المقبرة ، وفي الزاوية اليسرى السفلية يظهر رجلٌ يسيطر بمقمعته على ثلاثة أسرى مقيدين. و تشير الدراسات ان المتوفى( صاحب المقبرة) كان إما حاكمًا أو فردًا من أفراد النخبة ذات المكانة المرموقة.



ومن جانبة قال د. عبد الرحمن مدحت أخصائى ترميم بالمتحف المصرى انه تم فحص الرسم الجدارى قبل البدء في أعمال ترميمه، وتوثيقه وتقييمه عن طريق التصوير بتقنية الأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء.



حيث أظهر الفحص أن اللوحة الجدارية مستقرة من الناحية الهيكلية ولكنها تعاني من بعض مظاهر التلف من تشققات وأجزاء مفقودة، بالاضافة الى ان اللوان التى استخدمت كانت تتكون من مغرة صفراء ، مغرة حمراء ، أسود كربوني ، وان المكون الأساسى للأجزاء الطينية هو الطفلة.



واضاف ان أعمال الترميم التى تمت حتى الآن تضمنت تدعيم السطح الأمامى للوحة الجدارية بالكامل، وحقن الأجزاء الضعيفة بمواد تقوية، ويتم العمل خطوة بخطوة على ازالة الألواح الخشبية الموجودة و استبدالها بحامل بديل من ال honeycomb
 

إقرأ ايضا

تكريم 140 طالبا وطالبة بالصف

تكريم 140 طالبا وطالبة بالصف الفائزين في مسابقة " أعرف بلدك"

محمود حميدة

حاولت معرفة معلومة سرية عن زوجته .. محمود حميدة ينفعل على وفاء الكيلاني: كفاية كدا

2

وفاة الفنان عماد أبوعجرم بعد صارع مع المرض

أخبار متعلقة

مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة

إصدار مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ ١٠٥٠

شارع المعز

إجراءات جديدة من السياحة لتطوير شارع المعز