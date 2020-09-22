تدريبات جديدة للرائدات الريفيات في الفيوم

الثلاثاء، 22-09-2020
02:28 م
متابعات- الدويني فولي
أطلق
برنامج فرصة
فعالياته التدريبية المكثفة لتدريب الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة
على منهج التحفيز والتشجيع ودفع السلوك لمستفيدين برنامج تكافل وكرامة من هم في سن
العمل والمرفوضين وذلك بمحافظة الفيوم
بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة
بوزارة التضامن
الاجتماعي و إيمان زكى وكيل وزارة التضامن
الاجتماعي بمحافظة الفيوم
وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج ومشاركة مجموعة من القيادات النسائية بالمحافظة
وفق أتباع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.
وقال
عاطف الشبراوي، مستشار الوزارة للتمكين الاقتصادي ومسئول برنامج فرصة
، أن الدورة التدريبية
التي تقدم للرائدات والمكلفات التابعين الوزارة تأتي وفق سلسلة الورش في مختلف المحافظات
وتوظف أحدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل
ودفع السلوك وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية وكيفية إدارة
عملية التغيير الاجتماعي ومفهوم الرسالة الناجحة وتوضيح آليات تشجيع الأفراد على الدخول
فى أنشطة إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادي والمالي
مع استغلال متطلبات المجتمع المحلي والخدمات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين .
جدير
بالذكر أن برنامج فرصة
هو أحد برامج التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من
وزارة التضامن
الاجتماعي لمستفيدين برامج الدعم النقدي ويستهدف القادرين علي العمل
والراغبين منهم، تحت رعاية نيڤين القباج، وزيرة التضامن
الاجتماعي .