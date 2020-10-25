الأحد 25 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد غريب من ابنة رجاء الجداوي عن الحشرات في قبر والدتها

البحرين تدين تفجير المركز التعليمي بأفغانستان

ضبط شعر طبيعي بملايين الجنيهات مع راكبة في مطار القاهرة

مطار فهد الدولي يحذر رواده من هذا الأمر

تخلص من كابوس " الكرش" بخطوات بسيطة

شوبير.. نهائي دور أبطال أفريقيا فى موعده

المناعة والوقاية من عدوى الفيروسات في ندوة علمية بكلية الإعلام

رغم المقاطعة.. زيادة وارادات السعودية من تركيا

كارثة ..عملية سطو بسلاح أبيض على متجر في السعودية

"موسيماني" يفاجىء لاعبو الأهلى بذلك القرار

ADS
 

تخلص من كابوس " الكرش" بخطوات بسيطة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-10-2020 01:17 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر" الكرش" كابوس للكثيرين ، ويبحثون عن أسعر طرق للتخسيس و التخلص من الدهون والوزن الزائد وخاصة " الكرش " .
ويمكن تناول العديد من المشروبات التي تساعد علي التخلص من الوزن الزائد و " الكرش" :
الكسبرة والخيار ،حيث يتم مزج الخيار مع كوب من الكزبرة أو البقدونس الطازج و الليمون ونصف كوب من الماء في الخلاط ، ورش المشروب بالزنجبيل المبشور و ملعقة كبيرة من عصير الصبار واترك المزيج لبضع دقائق قبل شربه.  
ماء الليمون حيث يتم تناول أربع مرات في اليوم من عصير الليمون فيقلل من كتلة الدهون في الجسم .
مشروب الخيار والجنزبيل من خلال عمل مزيج منهم ويتم شربه كل ليلة لمدة شهر وستلاحظ التخلص من دهون المعدة .
شاي الزنجبيل بعصر القليل من الليمون و إضافة ملعقة كبيرة من العسل ، كما يمكن تحويله إلي شاي مثلج إذا كنت ستتناوله في فصل الصيف .
 

إقرأ ايضا

رجاء الجداوي وابنتها

رد غريب من ابنة رجاء الجداوي عن الحشرات في قبر والدتها

الدكتور مجدي بدران

المناعة والوقاية من عدوى الفيروسات في ندوة علمية بكلية الإعلام

الكمامة في مهرجان الجونة

الكمامة تسيطر على اناقة مهرجان الجونة

أخبار متعلقة

البروكلي

أطعمة لن تتخيلي كيف تخلصك من وزنك بسرعة