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تخلص من عسر الهضم بهذه الخطوات البسيطة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 01:32 م متابعات- أمينة عبد العال
انتشر الآونة الأخير الشكوى من مشكلة عسر الهضم والتي لا تفرق بين كبير وصغير واحتار الجميع في كيفية التخلص من هذه المشكلة .
وللتخلص من مشكلة عسر الهضم يجب أتباع النصائح التالية ، حسبما نشرها موقع " هيلثي " :
تجنب الأطعمة المقلية مثل البطاطس والبرجر قد المستطاع
من الأفضل تناول عدة وجبات أصغر بدلا من تناول وجبتين كبيرتين .
تجنب الكثير من الشيكولاتة
الأكل ببطء
الابتعاد عن التدخين
البحث عن طرق للاسترخاء وتقليل التوتر
منح الجسم فرصة لهضم الطعام و ممارسة الرياضة .
 

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