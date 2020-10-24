تخلص من عسر الهضم بهذه الخطوات البسيطة

السبت، 24-10-2020
01:32 م
متابعات- أمينة عبد العال
انتشر الآونة الأخير الشكوى من مشكلة عسر الهضم
والتي لا تفرق بين كبير
وصغير واحتار الجميع في كيفية التخلص من هذه المشكلة .
وللتخلص من مشكلة عسر الهضم
يجب أتباع النصائح التالية ، حسبما نشرها موقع
" هيلثي " :
تجنب الأطعمة المقلية مثل البطاطس والبرجر
قد المستطاع
من الأفضل تناول عدة وجبات أصغر بدلا من تناول وجبتين كبيرتين .
تجنب الكثير من الشيكولاتة
الأكل ببطء
الابتعاد عن التدخين
البحث عن طرق للاسترخاء وتقليل التوتر
منح الجسم فرصة لهضم الطعام و ممارسة الرياضة .