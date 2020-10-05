تخفيض رسوم التصالح لـ 40% بشرط



كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن اجتماع عقده أمس الأحد، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد"، قائلا: "المحافظة قررت خصم 40% من قيمة الرسوم المقررة للمتعدين بشرط تسديد مقدم 25%، فضلا عن خصم 50% لمن يسدد القيمة كاملة".

وتابع: "هناك إقبالًا جيدًا على تقنين الأوضاع، وتقدم 300 شخص الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التسهيل على المواطنين.

