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تحفة «فيفو» الجديدة.. اعرف سعر ومواصفات Vivo X80

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السبت، 26-02-2022 02:33 م

«فيفو» عملاق صيني جديد يدخل سوق تكنولوجيا الاتصالات، وهي شركة مملوكة لمجموعة «بي بي كي إليكترونيكس» المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية وملحقاتها، كما تمتلك المجموعة شركات: «أوبو»، و«ريلمي»، و«ون بلس»

ولتخلق «فيفو» موطئ قدم لها في سوق الهواتف العالمي، أبدعت في إطلاق نسختها الجديدة من  Vivo X80وهي النسخة التي جاءت بمواصفات قوية، ومتميزة، ونقدم لك عزيزي القارئ في السطور التالية سعر ومواصفات Vivo X80.

يأتي هاتف Vivo X80 بشاشة OLED -6.2 بوصة، 120 هيرتز، 1080 بكسل مع جودة فول إتش دي، مع مقاومة للمياه والغبار، كما يتمتع بمعالج Dimensity 9000، وكذا تم تزويد الهاتف برامات بقدرة 12 جيجا بايت، وذاكرة 256 جيجا بايت.

وزودت «فيفو»، هاتفها Vivo X80الجديد بكاميرات خلفية بقدرات: 64، 13، 2، فيما تأتي الكاميرا الأمامية -السيلفي- بقدرة 32 ميجا بيكسل، ويتمتع الهاتف بوحدة معالجة رسومات من طراز Arm Mali-G710، وكذا بطارية بطاقة 5000 مللي أمبير وشاحن عملاق بقدرة 65 واط.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر الهاتف رسميًا، ولكن توقعات خبراء التكنولوجيا، أشاروا إلى أن سعر Vivo X80 سيكون بين 6000، و7000 جنيه في السوق المصري عند توفيره قريبًا.
 

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