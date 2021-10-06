تحذير من الأرصاد السعودية لهذه المناطق بالمملكة

الأربعاء، 06-10-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 6
أكتوبر في المملكة.
وحذر المركز في بيانه
الذي تداولته الصحف المحلية بعض المناطق في المملكة من طقس اليوم، و أكد أنه لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة
إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران
(خرخير، شرورة) , ومناطق (جازان
، عسير
والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
) .
وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية
بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج
على الجزء الأوسط.
فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة
البحر متوسط الموج .